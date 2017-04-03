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В Курскэнерго прошла экологическая акция по сбору отработанных батареек

Вчера, 16:35
В Курскэнерго прошла экологическая акция по сбору отработанных батареек
В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» в рамках объявленного в России Года экологии прошла акция по сбору отработанных элементов питания. Инициатором ее проведения выступил Совет молодежи филиала.

В общей сложности в исполнительном аппарате и  районах электрических сетей  (РЭС) Курскэнерго было собрано около 1000 батареек, порядка четверти из них собрали  сотрудники Беловского РЭС. По окончании акции все батарейки были аккуратно упакованы и вывезены для дальнейшей  утилизации в специализированный магазин в городе Курске.  

«Мы считаем очень важным проведение подобных экологических акций. Одна неверно утилизированная  батарейка загрязняет 20 квадратных метров земли или 400 литров воды. Сотрудники филиала с большим энтузиазмом откликнулись на возможность внести свой вклад в очищение окружающей среды»,  –  подчеркнул председатель Совета молодежи, начальник отдела разработки и выдачи технических условий Курскэнерго Александр Таратин.

 

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