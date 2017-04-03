В Курскэнерго прошел День предпринимателя

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» прошел «День предпринимателя», в котором приняли участие представители предприятий малого и среднего бизнеса Курской области. В ходе мероприятия обсуждались актуальные вопросы, связанные с процедурой технологического присоединения (ТП) к электрическим сетям для категории заявителей с энергопринимающими устройствами 15-150 кВт (к ним относятся предприятия малого и среднего бизнеса).

Заместитель директора по реализации и развитию услуг Курскэнерго Сергей Севрюков проинформировал участников встречи об основных этапах, сроках и стоимости выполнения услуги ТП. Также он сообщил предпринимателям, что благодаря сокращению этапов процедуры заключения договоров ТП, Курскэнерго снизило срок подключения к сетям предприятий малого и среднего бизнеса: если ранее он составлял 120 дней, то теперь – не более 73 дней.

Начальник управления взаимодействия с клиентами филиала Марина Жиленкова рассказала об услуге «Выполнение работ, относящихся к компетенции клиента при осуществлении технологического присоединения» («Сопровождение ТП»). В рамках этого сервиса сотрудники Курскэнерго по заявке клиента готовы выполнить полный комплекс работ от точки присоединения до энергопринимающих устройств потребителя (разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных работ, проведение необходимых испытаний и т.д). А начальник управления технологических присоединений Михаил Филипкин проинформировал участников мероприятия, что ¬ одновременно с подачей заявки на ТП они могут подать заявку на договор энергоснабжения со сбытовой компанией. Все необходимые для его заключения документы сотрудники филиала направят энергосбыту сами.

В ходе встречи предприниматели смогли задать энергетикам вопросы, связанные с технологическим присоединением конкретных объектов. Они касались в частности, выполнения обязательств заявителя по техническим условиям, а также – возможности предоставления льгот при оплате за услуги ТП. Специалисты филиала пояснили, что для заявителей с энергопринимающими устройствами 15-150 кВт предусмотрены особые условия, возможна рассрочка платежа сроком на три года.

По окончании мероприятия его участники поблагодарили энергетиков за полезную информацию, «Хочется отметить профессионализм сотрудников Курскэнерго и внимательное отношение к проблемам своих клиентов. Благодаря сегодняшней встрече, я узнал много полезных нюансов в вопросах технологического присоединения», – отметил, в частности, предприниматель из Курского района Сергей Голышевский.

Получить подробную информацию по вопросам технологического присоединения и дополнительных сервисов филиала потребители могут, позвонив на бесплатную прямую линию энергетиков 8-800-50-50-115, или обратившись в Центры обслуживания потребителей (ЦОП), расположенных по адресам: г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 27, г. Льгов, ул. Красная, д. 104а, г. Обоянь, ул. Кривошеина, д. 2 и в пункты по работе с потребителями, которые есть в каждом районе электрических сетей (РЭС). Подать заявку на ТП можно и на сайте МРСК Центра http://www.mrsk-1.ru/customers/customer-service/bid-tp/



