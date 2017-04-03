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Под суд идут преподаватели курского вуза за сотню взяток

Сегодня, 12:02
Под суд идут преподаватели курского вуза за сотню взяток
Передано в суд уголовное дело в отношении бывших работников курского вуза, их обвиняют в получении взяток. На двоих - более сотни эпизодов – уточнили в прокуратуре. Заведующему кафедрой инкриминируют 105 эпизодов получения взятки и 10 — приготовления к получению. Доцент этой же кафедры обвиняется по семи эпизодам передачи взятки. В 2014 году они пытались получить с заочников крупную сумму. За изготовление одного диплома с успешной защитой студентам предлагалось заплатить 50 тысяч рублей. Завкафедрой поручил написание дипломов подчиненным преподавателям. Когда всё вскрылось, возбудили уголовное дело. Его расследование завершено.

 

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