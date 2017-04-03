Жители привокзальной части Курска почти на неделю останутся без горячей воды

Жители привокзальной части Железнодорожного округа Курска почти на неделю останутся без горячей воды. Как пояснили в филиале «Квадры», теплоэнергетики 17 апреля приступят к гидравлическим испытаниям теплосетей. Они продлятся до 21 апреля. На это время прекратится подача горячей воды потребителям по улицам Маяковского, Островского, Дубровинского, Октябрьская, Театральная, Интернациональная, Бутко, Западный парк и 2-я Новоселовка.

Также теплоэнергетики отметили, что основные отключения начнутся уже после майских праздников.

По вопросами, связанным с проведением гидравлических испытаний теплосетей, следует обращаться по телефонам: 39-48-68, 58-01-84.



