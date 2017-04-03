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Потерявшегося 4-летнего ребенка нашли на железнодорожных путях в трех км от дома

Сегодня, 13:07
Потерявшегося 4-летнего ребенка нашли на железнодорожных путях в трех км от дома
В Горшеченском районе полицейские нашли потерявшуюся 4-летнюю девочку. Как рассказали в УМВД, жительница села Старое Роговое сообщила о пропаже своей маленькой внучки. Девочка гуляла во дворе, осталась без присмотра на 10 минут. Этого времени ей хватило, чтобы уйти в неизвестном направлении. На поиски ребенка незамедлительно подняли весь личный состав районной полиции, также помогали волонтеры и неравнодушные граждане. Беспокойство вызывало то, что дом находится рядом с лесом и вблизи железной дороги. К счастью, несколько часов спустя полицейский нашел девочку за три километра от дома, она шла по железнодорожным путям в сторону Старого Оскола. Малышка не получила никаких травм, но была сильно напугана. На место прибыли медики, после осмотра ребенка передали родителям. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

 

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