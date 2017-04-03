В поселке Тим открыли автогородок

Сегодня на центральной площади поселка Тим Курской области состоялось торжественное открытие автогородка. Он оборудован всем необходимым для практического обучения детей навыкам безопасного поведения на дороге – отметили в Госавтоинспекции. Первыми проехать по автогородку довелось ребятам из отряда ЮИД – юных инспекторов движения. Они продемонстрировали умение управлять велосипедом в разных дорожных условиях. В завершение встречи для всех желающих организовали мастер - классы по вождению велосипеда, а всем участникам вручили световозвращатели.



