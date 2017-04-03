В Курске открыли памятный знак спасателям

Сегодня в Курске открыли памятный знак пожарным и спасателям. Его дизайн разработал замдиректора городского Центра архитектуры градостроительства Александр Поляков. Как отметили в пресс-службе регионального МЧС, каждый элемент знака несёт на себе определённую смысловую нагрузку. Главное место в композиции отведено символу МЧС России – Звезде Надежды и Спасения, в центре которой расположен действующий колокол. На Руси колокольным звоном всегда отмечали важнейшие события. Звезда стоит на фоне серой бетонной стены с элементами последствий разрушения в результате чрезвычайной ситуации. Основанием служит расколотая на две части бетонная плита. На стене золотыми объемными буквами выполнен девиз МЧС России – «ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ, СПАСЕНИЕ, ПОМОЩЬ» и герб России. Перед памятным знаком выложен небольшой плац, где будут проводиться различные мероприятия с участием личного состава курского МЧС.