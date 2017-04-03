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3 тысячи курян подали налоговые декларации в Интернете

Сегодня, 14:50
3 тысячи курян подали налоговые декларации в Интернете
В налоговых органах Курской области в пятницу и субботу устроят дни открытых дверей. Сотрудники ждут налогоплательщиков, которые до конца апреля должны отчитаться о доходах. Налоговики расскажут им, в каком случае надо подать декларацию, как это правильно сделать и с каких доходов заплатить налог. Представители налоговой службы помогут посетителям разобраться в вопросах декларирования доходов, расскажут об интерактивных сервисах сайта ФНС России.  Сегодня направить  налоговую декларацию в инспекцию можно через интернет. Онлайн-услугами налоговой службы пользуется почти 250 тысяч курян. Около трех тысяч из них в этом году подали декларации с помощью интернета. 

 

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