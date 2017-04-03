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Во всех курских православных храмах проведут пасхальные богослужения

Сегодня, 08:13
Во всех курских православных храмах проведут пасхальные богослужения
В ночь с 15-го на 16-е апреля во всех православных храмах Курской области пройдут пасхальные богослужения. Как уточнили в епархии, митрополит Курский и Рыльский Герман с полуночи до 5 утра совершит пасхальную службу в Знаменском соборе Курска. Здесь же храме митрополит совершит и праздничное вечернее богослужение, оно начнется в 16:00. В 18 часов 16 апреля в драматическом театре пройдет церемония открытия «Пасхального фестиваля», она завершится праздничным концертом.

 

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