Во всех курских православных храмах проведут пасхальные богослужения

В ночь с 15-го на 16-е апреля во всех православных храмах Курской области пройдут пасхальные богослужения. Как уточнили в епархии, митрополит Курский и Рыльский Герман с полуночи до 5 утра совершит пасхальную службу в Знаменском соборе Курска. Здесь же храме митрополит совершит и праздничное вечернее богослужение, оно начнется в 16:00. В 18 часов 16 апреля в драматическом театре пройдет церемония открытия «Пасхального фестиваля», она завершится праздничным концертом.



