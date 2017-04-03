В Суджанском районе дома включили в программу капремонта только после вмешательства прокуратуры. Как рассказали в надзорном ведомстве, права жителей многоквартирных домов были нарушены в селе Замостье. Собрание депутатов местного сельсовета решило перевести 11 жилых домов из разряда многоквартирных в категорию домов блокированной застройки. При этом у народных избранников не было соответствующего заключения специалистов. В итоге 11 домов, давность постройки которых составляет от 20 до 53 лет, не вошли в региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов, что нарушило жилищные права собственников. Прокурор потребовал отменить незаконное решение. Незаконный правовой акт уже отменен, жилые дома включены в программу капремонта.



