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Ведущая радио "Курс" написала "Тотальный диктант" на "пятёрку"

Сегодня, 11:35
Ведущая радио
В Курске 34 человека написали "Тотальный диктант" на "пятерку", среди отличников - ведущая эфира радио "Курс" Алла Алёхина. Она не допустила в тексте Леонида Юзефовича ни одной ошибки. По словам Аллы Алехиной, она очень рада "пятёрке". При этом она призналась, что иной оценки и не ожидала - всё же за плечами филологическое образование, и учитель русского языка просто не имеет права даже на "четверку". Напомним, акция по проверке грамотности состоялась 8 апреля. В Курске "Тотальный диктант" написал 721 человек. Это меньше, чем в прошлом году. Тогда было 995 участников, из них «пятерку» получили только трое. 

 

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