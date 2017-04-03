Курянам рассказали, куда жаловаться на шумных соседей

За нарушение тишины, если это, конечно, не экстренный или чрезвычайный случай, предусмотрена административная ответственность. Тишина должна соблюдаться с 10 вечера до 7 утра следующего дня. В это время запрещено пользоваться аудиосистемами на повышенной громкости, в том числе установленными на транспорте или объектах торговли. Также под запретом крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах, использование пиротехники и строительные работы. За нарушение административным законодательством Курской области для граждан предусмотрен штраф от 500 до одной тысячи рублей. Наказаны штрафом также могут быть должностные и юридические лица до 8 и 20 тысяч рублей соответственно. В случае повторного нарушения сумму штрафа могут увеличить. Протоколы об административных правонарушениях уполномочены составлять и рассматривать должностные лица органов местного самоуправления. С целью оперативного реагирования можно обращаться в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону «112» и полицию по номеру «02».

По информации пресс-службы городского УМВД