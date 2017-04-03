Курянин пытался обворовать аварийный дом на Конорева

Полицейские задержали мужчину, совершившего кражу металла из аварийного дома №20 на улице Конорева. Жильцов старой пятиэтажки расселили в конце прошлого года, и они забрали с собой практически все ценные вещи. Многие, уезжая, демонтировали пластиковые окна и сняли радиаторы отопления. Но строение продолжает привлекать лиц с пониженной социальной ответственностью и подростков. Совместно с представителями администрации стражи порядка заблокировали досками двери в подъезды. Так как существует реальная опасность обрушения стен и перекрытий дома, полицейские постоянно здесь дежурят, чтобы не пускать внутрь людей. С родителями детей из соседних домов проводят беседы. Граждан предупреждают: входить в разваливающуюся пятиэтажку опасно для жизни. Тех, кто пытался обчистить квартиры аварийного строения, доставляют в отдел полиции. После проверок решается вопрос о привлечении их к ответственности.



