В Курске оштрафовали двоих родителей за перевозку детей без кресел

У курского лицея №21 сотрудники ГИБДД проверили, все ли родители правильно перевозят своих детей в автомобилях. Инспекторы выявили двух водителей, которые доставили школьников, игнорируя правила безопасности, без специального удерживающего устройства. За это нарушение предусмотрен административный штраф - 3 тысячи рублей. В Госавтоинспекции напомнили: в ДТП дети страдают значительно больше, чем взрослые пассажиры, так как штатные системы безопасности автомобилей не рассчитаны на защиту несовершеннолетних. Родителей в очередной раз призвали использовать автокресло.