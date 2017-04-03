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В Курске оштрафовали двоих родителей за перевозку детей без кресел

Сегодня, 12:44
В Курске оштрафовали двоих родителей за перевозку детей без кресел
У курского лицея №21 сотрудники ГИБДД проверили, все ли родители правильно перевозят своих детей в автомобилях. Инспекторы выявили двух водителей, которые доставили школьников, игнорируя правила безопасности, без специального удерживающего устройства. За это нарушение предусмотрен административный штраф - 3 тысячи рублей. В Госавтоинспекции напомнили: в ДТП дети страдают значительно больше, чем взрослые пассажиры, так как штатные системы безопасности автомобилей не рассчитаны на защиту несовершеннолетних. Родителей в очередной раз призвали использовать автокресло.

 

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