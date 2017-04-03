Всё о страховой пенсии по случаю потери кормильца

Страховая пенсия по случаю потери кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, состоявшим на его иждивении. То есть умерший гражданин материально обеспечивал не имеющих дохода родственников.

Согласно Федеральному закону от 28.12.2013 г. №400-ФЗ «О страховых пенсиях» нетрудоспособными членами семьи умершего кормильца признаются:

• дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, не достигшие возраста 18 лет, а также дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, обучающиеся по очной форме обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет;

• дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца старше этого возраста, если они до достижения возраста 18 лет стали инвалидами. При этом братья, сестры и внуки умершего кормильца признаются нетрудоспособными членами семьи при условии, что они не имеют трудоспособных родителей;

• родители и супруг умершего кормильца, если они достигли возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) либо являются инвалидами;

• дедушка и бабушка умершего кормильца, если они достигли возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) либо являются инвалидами, при отсутствии лиц, которые обязаны их содержать;

• один из родителей или супруг либо дедушка, бабушка умершего кормильца независимо от возраста и трудоспособности, а также брат, сестра либо ребенок умершего кормильца, достигшие возраста 18 лет, если они заняты уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, не достигшими 14 лет и имеющими право на страховую пенсию по случаю потери кормильца, и не работают.

Члены семьи умершего кормильца признаются состоявшими на его иждивении, если они находились на его полном содержании или получали от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию.

Не состоявшие на иждивении у умершего кормильца нетрудоспособные родители и супруг, признаются нетрудоспособными членами семьи, если утратят источник средств к существованию, независимо от времени, прошедшего после смерти кормильца.

Усыновители имеют право на страховую пенсию по случаю потери кормильца наравне с родителями, а усыновленные дети – наравне с родными детьми. Отчим и мачеха имеют право на страховую пенсию по случаю потери кормильца наравне с родителями, а пасынок и падчерица – наравне с родными детьми при соблюдении определенных условий.

Если гражданин имеет право на одновременное получение страховой пенсии различных видов, например, по старости и по случаю потери кормильца, или по инвалидности и по случаю потери кормильца, то устанавливается одна пенсия по его выбору.

За назначением страховой пенсии по случаю потери кормильца необходимо обращаться в учреждение Пенсионного фонда по месту регистрации или по месту фактического проживания со следующими документами:

• паспорт;

• документы, подтверждающие родственные отношения с умершим кормильцем (например, свидетельство о рождении);

• свидетельство о смерти кормильца.

Подать заявление о назначении пенсии можно в клиентской службе учреждения ПФР, в Многофункциональном центре (МФЦ), через работодателя, можно отправить заявление по почте. Также можно воспользоваться Единым порталом госуслуг или Личным кабинетом гражданина на сайте Пенсионного фонда. Кстати, через Личный кабинет гражданина осуществляется предварительная запись на приём в клиентской службе.

Пенсия назначается со дня смерти кормильца при условии, что обращение за указанной пенсией последовало не позднее чем через 12 месяцев со дня его смерти, а при превышении этого срока - на 12 месяцев раньше того дня, когда последовало обращение за указанной пенсией.

Законный представитель (опекун, родитель) несовершеннолетнего пенсионера вправе выбрать любой предусмотренный законодательством способ доставки пенсии своего подопечного: через организацию почтовой связи или через кредитную организацию.

Пенсия через кредитную организацию может выплачиваться либо на счет самого пенсионера (п.13 ст. 21 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400–ФЗ «О страховых пенсиях»), либо на счет одного из родителей (усыновителей), либо опекунов (попечителей) в случае подачи об этом заявления в учреждение ПФР (п.18 ст. 21 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400–ФЗ «О страховых пенсиях»), но в этом случае счет в кредитной организации обязательно должен быть номинальным. В подтверждение, что указанный родителем (усыновителем), опекуном (попечителем) счет является номинальным, необходимо предоставить в учреждение ПФР договор номинального счета.

Открытие номинальных счетов для родителей (усыновителей), опекунов (попечителей) подтвердили кредитные организации: ПАО Сбербанк», АО «Россельхозбанк», Банк ВТБ (ПАО) (Банк Москвы), АО «БИНБАНК», ПАО «Курскпромбанк» и только на опекунов (попечителей) ПАО АКБ «Связь – Банк».

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Курской области

