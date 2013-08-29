Олигархи Бобров и Биков грабят жителей Тюмени

Олигархи Алексей Бобров и Артем Биков, владеющие компанией «Корпорация СТС», объединились с финской теплоснабжающей компанией «Фортум». Их общий проект стал единой теплоснабжающей организацией Тюмени. Несмотря на объединение, население будет платить по завышенным в 2,65 раз тарифам «Корпорации СТС», а не более низким тарифам «Фортума».

Издание «Аргументы недели» разобралось, как устроено теплоснабжение в Тюмени. Издание пишет, что в городе сменилась единая теплоснабжающая организация. Ранее город был разделен на секции, в каждой из которых действовала своя теплоснабжающая компания, имеющая собственные тарифы. 80% рынка держала компания Боброва и Бикова «Тепло Тюмени», которая является «дочкой» ПАО «Суэнко», входящего в состав СТС. В 2011 году олигархи взяли в аренду у городской администрации распорядительные тепловые сети. Срок аренды составил 49 лет, причем данные сделки не разглашались. Общероссийский народный фронт считает, что тарифы принадлежащей Боброву и Бикову компании - самые высокие в Тюменской области и это негативно сказывается на населении.

В течение трех лет грабительские тарифы компании олигархов росли ускоренным темпом и увеличились в 2, 65 раза. В 2013 году рост составил 15%, в 2014 - 46%, в 2015 тарифы подскочили на 44%, а в 2016 - на 23%. В текущем году компания снова планирует увеличить тариф на 5%. Однако в Тюмени есть компании, тарифы которых гораздо ниже. Например, «Фортум» занимает 10% городского рынка, и ее цены на тепло самые низкие в регионе.

Издание проиллюстрировало разницу в ценах двух компаний на примере домов, равноудаленных от ТЭЦ-2. Стоимость 1 Гкал в компания Боброва и Бикова составляет 1475,22 рубля, тогда как «Фортум» поставляет то же количество тепла за 886,03 рубля. Стоит отметить, что дома получают одинаковое тепло, отличаются только сетевые компании. Тарифы утверждаются департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области. Как сообщил глава администрации Тюмени Павел Перевалов, в этом году рост тарифов ожидается на уровне 5-6%. Абсурд в том, что если тариф преодолеет планку в 5,4%, то из городского бюджета сетевой компании будет выплачена разница.

По информации издания, конфликт, возникший между СТС и «Фортумом», был разрешен губернатором региона, который создал общую теплоснабжающую организацию. У «Фортума» практически не было возможности отказаться. При этом главную роль в содружестве компаний получила фирма Боброва и Бикова, раскритикованная ОНФ за высокие тарифы и имеющая только арендованные мощности. Так что новой ЕТО будут руководить все те же олигархи, поэтому жителям Тюмени не стоит ждать снижения тарифов: к завышенным в 2,65 раза ценам в этом году еще прибавится рост на 5-6%.