Курскому музею передадут изъятые таможней старинные монеты

Курская таможня передаст краеведческому музею 13 старинных монет, отчеканенных в России в XVII- XX веках. Деньги обнаружили прошлой весной у 25-летнего украинца в автомобильном пункте пропуска Суджа. Молодой человек пытался пронести их в сумочке для документов вместе с современными монетами. Нарушитель признался, что в свободное время он занимается поиском ценностей с использованием металлоискателя. Старинные монеты обнаружил в Сумской области и решил их выгодно продать на рынке антиквариата в России.

Среди найденных монет 6 серебряных достоинством 10 и 15 копеек, а также 7 медных. Одна была отчеканена в 1730 году, остальные - во второй половине 19-начале 20 века. Церемония передачи монет курскому краеведческому музею состоится 18 апреля.



