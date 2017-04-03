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Курскому музею передадут изъятые таможней старинные монеты

Сегодня, 14:33
Курскому музею передадут изъятые таможней старинные монеты
Курская таможня передаст краеведческому музею 13 старинных монет, отчеканенных в России в XVII- XX веках. Деньги обнаружили прошлой весной у 25-летнего украинца  в  автомобильном пункте пропуска Суджа.  Молодой человек пытался пронести их в сумочке для документов вместе с современными монетами. Нарушитель признался, что в  свободное время он занимается  поиском ценностей с использованием металлоискателя. Старинные монеты обнаружил в Сумской области и решил их выгодно продать на рынке антиквариата в России. 
Среди найденных монет 6 серебряных достоинством 10 и 15 копеек, а также 7 медных. Одна была отчеканена в 1730 году, остальные - во второй половине 19-начале 20 века. Церемония передачи монет курскому краеведческому музею состоится 18 апреля. 

 

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