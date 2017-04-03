Безопасность курян во время празднования Пасхи обеспечат три тысячи полицейских

В Курской области накануне пасхальных богослужений полицейские обследуют православные храмы, будут искать взрывные устройства и вещества - пояснили в региональном УМВД. Во время празднования светлого Христова Воскресенья безопасность жителей региона будут обеспечивать около трех тысяч сотрудников органов внутренних дел, подразделений Росгвардии, частных охранных предприятий, казачьих обществ и добровольных народных дружин. В 234 храмах Курской области, где пройдут пасхальные богослужения, будут нести службу сотрудники полиции. При входе в церковь будут досматривать вещи. В полиции напомнили: запрещено заносить легковоспламеняющиеся жидкости, алкоголь, колющие, режущие предметы, оружие. Пьяных в храм не пустят. Также сотрудники ГИБДД будут регулировать правила парковки у каждой церкви.