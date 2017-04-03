поиск по сайту
 

Безопасность курян во время празднования Пасхи обеспечат три тысячи полицейских

Сегодня, 15:22
Безопасность курян во время празднования Пасхи обеспечат три тысячи полицейских
В Курской области накануне пасхальных богослужений полицейские обследуют православные храмы, будут искать взрывные устройства и вещества - пояснили в региональном УМВД. Во время празднования светлого Христова Воскресенья безопасность жителей региона будут обеспечивать около трех тысяч сотрудников органов внутренних дел, подразделений Росгвардии, частных охранных предприятий, казачьих обществ и добровольных народных дружин. В 234 храмах Курской области, где пройдут пасхальные богослужения, будут нести службу сотрудники полиции. При входе в церковь будут досматривать вещи. В полиции напомнили: запрещено заносить легковоспламеняющиеся жидкости, алкоголь, колющие, режущие предметы, оружие. Пьяных в храм не пустят. Также сотрудники ГИБДД будут регулировать правила парковки у каждой церкви.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама