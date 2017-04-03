поиск по сайту
 

В Курске два врача пойдут под суд за смерть подавившегося костью мужчины

Сегодня, 15:48
В Курске два врача пойдут под суд за смерть подавившегося костью мужчины
В Курске на скамье подсудимых оказались два врача. Как пояснили в СК, их привлекут к уголовной ответственности по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Речь идет об инциденте, который произошел в январе 2016 года. 66-летний мужчина на работе во время обеда подавился костью. Так как вытащить ее не удалось, вызвали «скорую». Прибывшему в составе бригады анестезиологу-реаниматологу мужчина пояснил, что подавился костью, однако тот, не оказав пациенту медицинской помощи, решил доставить его в «Курскую городскую больницу № 1», а не в «Курскую областную клиническую больницу», куда такие пациенты должны госпитализироваться. В больнице после проведения осмотра врач-оториноларинголог принял еще одно ошибочное решение - срочно госпитализировать мужчину в «Курскую областную клиническую больницу», так и не достав инородное тело из гортани, хотя у него была реальная возможность это сделать. Пока мужчину с костью катали по больницам, ему стало плохо, он скончался уже на операционном столе.
Расследование уголовного дела завершено, оно отправлено в суд. 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама