В Курске два врача пойдут под суд за смерть подавившегося костью мужчины

В Курске на скамье подсудимых оказались два врача. Как пояснили в СК, их привлекут к уголовной ответственности по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Речь идет об инциденте, который произошел в январе 2016 года. 66-летний мужчина на работе во время обеда подавился костью. Так как вытащить ее не удалось, вызвали «скорую». Прибывшему в составе бригады анестезиологу-реаниматологу мужчина пояснил, что подавился костью, однако тот, не оказав пациенту медицинской помощи, решил доставить его в «Курскую городскую больницу № 1», а не в «Курскую областную клиническую больницу», куда такие пациенты должны госпитализироваться. В больнице после проведения осмотра врач-оториноларинголог принял еще одно ошибочное решение - срочно госпитализировать мужчину в «Курскую областную клиническую больницу», так и не достав инородное тело из гортани, хотя у него была реальная возможность это сделать. Пока мужчину с костью катали по больницам, ему стало плохо, он скончался уже на операционном столе.

Расследование уголовного дела завершено, оно отправлено в суд.



