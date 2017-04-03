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Сегодня Курская лига юмора откроет сезон

Сегодня, 10:08
Сегодня Курская лига юмора откроет сезон
Сегодня состоится открытие XVIII сезона Курской лиги юмора. Как сообщили организаторы, зрителей ждет множество веселых сюрпризов и нововведений. За выход в финал будут бороться лучшие молодые юмористы из Курска и городов Черноземья. Кроме того, вновь ожидается выступление участников и победителей проектов «Comedy баттл» и «Не спать». Благодаря гибкой схеме сезона, принять участие в нем может любой желающий на любом этапе, главным критерием отбора служит качество юмора. Открытие нового сезона в городском молодежном центре "Гелиос", начало в 17 часов. 

 

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