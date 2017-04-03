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"Авангард" открывает весеннюю часть чемпионата дома в статусе лидера

Сегодня, 10:27
Сегодня курский "Авангард" проведет первый матч весенней части Первенства России 2-го дивизиона зоны "Центр". На домашнем стадионе "Трудовые резервы" подопечные Игоря Беляева принимают московский клуб "Чертаново". К этой встрече курские футболисты подошли в статусе лидеров, у них 34 очка. В предыдущем туре "Авангарду" засчитали техническую победу над "Орлом" со счетом 3:0, так как соперник в межсезонье снялся с турнира. В затылок курскому клубу дышит белгородский "Энергомаш", отстающий всего на одно очко. Сегодняшний матч "Авангард" - "Чертаново" начнется в 16 часов. 

 

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