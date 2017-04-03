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«Авангард» обыграл «Чертаново» в первом весеннем матче

Сегодня, 11:06
«Авангард» обыграл «Чертаново» в первом весеннем матче
В Курск вернулся большой футбол. 16 апреля наша команда продолжила сезон, стартовав в весенней его части. В 19-м туре группы «Центр» 2-го дивизиона «Авангард» на своем поле одержал победу над московским «Чертаново». Итог встречи - 2:0. Пенальти забил капитан команды Денис Синяев, для которого этот мяч стал шестым в сезоне. Второй результативный удар по воротам гостей нанёс полузащитник нашего клуба Владимир Горчаков. После 18-ти игр в активе «Авангарда» 37 очков и первое место в турнирной таблице. На 4 очка меньше у белгородского «Энергомаша» и «Сатурна» из Раменского. В следующем, 20-м туре, 23 апреля курский «Авангард» играет на выезде с подольским «Витязем», который занимает пятую строчку турнирной таблицы.

 

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