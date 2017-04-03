В Курской области Пасху отметили без происшествий

Пасхальная ночь в Курске и области прошла без происшествий, - сообщили в пресс-службе регионального МЧС. За безопасность курян отвечали более 350-ти спасателей. В 133-х храмах, где проводились богослужения, дежурили инспекторы, пожарные и добровольцы. «Наши сотрудники приложили максимум усилий, чтобы обеспечить безопасность в местах массового скопления людей, - отметил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Дмитрий Демьяненко. Он добавил, что дополнительно были проиструктированы священнослужители и организаторы мероприятий, проверено соблюдение правил пожарной безопасности. Особое внимание уделили состоянию путей эвакуации, исправности систем автоматической противопожарной защиты, наличию и исправности первичных средств пожаротушения».