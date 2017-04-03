В Курске из-за похолодания передумали отключать отопление

Сегодня в Курске должен был завершиться отопительный сезон. Однако отключение тепла перенесли. Мэр города решил продлить отопительный сезон - пояснили в курском филиале «Квадры». Это связано с похолоданием. Топить в квартирах курян перестанут, когда установится теплая погода. К слову, из-за переноса даты завершения отопительного сезона, теплоэнергетики также переносят сроки гидравлических и температурных испытаний теплосетей. Когда их проведут, сообщат дополнительно.