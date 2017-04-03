За неделю в Курской области обезвредили более 50 снарядов

За неделю специалисты Аварийно-спасательной службы Курской области семь раз реагировали на сообщения об обнаружении взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны. Они обезвредили 51 снаряд. Как правило, пик таких находок приходится на весну, когда начинаются сельскохозяйственные работы. Причем находят боеприпасы не только на полях, но и небольших огородах и приусадебных участках. Целый склад боеприпасов обнаружил при поисковых работах отряд «Высота». Нашли авиабомбу, артснаряды, минометные мины, противотанковые гранаты - всего 41 снаряд. МЧС призывает курян быть внимательными при проведении земляных работ. При обнаружении любого подозрительного предмета сообщите о нём в «Службу спасения» по номеру 112.