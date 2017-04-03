Под Курском женщина выпала из салона ВАЗа и попала под колеса

14 апреля в Горшеченском районе произошло не совсем обычное ДТП. Как следует из сводки Госавтоинспекции, всё случилось 14 апреля в селе Богородицкое Горшеченского района. 23-летний водитель двигался по поселку на автомобиле ВАЗ 99-й модели. В пути он допустил падение 52-летней пассажирки из салона на проезжую часть, затем тот же ВАЗ наехал на выпавшую женщину. Это была случайность или злой умысел - не уточняется. В результате ДТП женщина получила ранения.