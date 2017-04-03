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Железногорское село третью неделю живет без воды

Сегодня, 12:24
Железногорское село третью неделю живет без воды
Жители села Рышково Железногорского района третью неделю сидят без воды - сообщает газета «Эхо недели». Без водоснабжения остались дома, школа и детский сад. Детсад попросту закрыли. В школу старшеклассники носят воду ведрами из родника-колодца, находящегося в 600 метрах. Как поясняет издание, раньше водопровод обслуживала частная организация, деньги за воду сдавали в сельсовет. Теперь этим вопросом занялся «Район водоканал» - в итоге обслуживание прекратилось. Сгоревший насос жители сами приобрели вскладчину. «Район водоканал» насос привез, но монтировать не стал: его установили опять же жители вместе с главой сельсовета. Но вода до потребителей не доходит - где-то начались протечки. По словам директора муниципального «Управления районного хозяйства» Виктора Алёшечкина, причина сложившейся ситуации - многомесячные неплатежи населения. Наладить сбор средств почему-то не получилось. Рассылать квитанции через почту оказалось накладно, остановились на том, что в сельсовет ежемесячно будет приезжать представитель «Район водоканала», собирать деньги и отдавать квитанции. Но если у прежней компании с этим проблем не было, теперь что-то пошло не так. В итоге селяне таскают воду ведрами из реки, родника и редких уцелевших колодцев.

 

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