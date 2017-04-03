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Житель Курска почти три года ездил с фальшивыми правами

Вчера, 15:59
Житель Курска почти три года ездил с фальшивыми правами
В Курске состоялся суд над 42-летним мужчиной, который попался с фальшивым водительским удостоверением. Как сообщили в прокуратуре, горожанин был в курсе, что по закону права нужно получить только после обучения в автошколе и успешной сдачи экзамена. Однако курянин решил получить заветный документ «обходными путями». Осенью 2013 года он в интернете заказал изготовление подложного водительского удостоверения. За услугу заплатил 11 тысяч рублей. Через две недели мужчина по почте получил готовое водительское удостоверение. С ноября 2013 по август 2016 года он управлял транспортными средствами, используя эти права. Подделку сотрудники ДПС обнаружили после того, как курянин устроил ДТП. Суд назначил нарушителю наказание - 240 часов обязательных работ.

 

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