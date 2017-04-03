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В курскую колонию в посылках нашли подозрительный порошок и мобильник

Вчера, 16:15
В курскую колонию в посылках нашли подозрительный порошок и мобильник
В исправительную колонию №2 Курской области пытались передать запрещенные предметы. Как сообщили в региональном УФСИН, при досмотре одной из посылок, поступившей от 54-летней жительницы Курского района, среди продуктов питания и вещей нашли 7 пакетиков с белым порошком. Посылка предназначалась 38-летнему осужденному. Буквально через несколько часов сотрудники дежурной смены задержали еще одну посылку, которая пришла по почте. В ней ухищрённым способом в баллончике от пены для бритья был спрятан мобильный телефон. Отправителем «сюрприза» значится гражданка Калуги. Получатель - 30-летний осужденный, отбывающий наказание за кражу. Порошок отправили на экспертизу. Если подтвердится, что это наркотик, отправительницу ожидает уголовное преследование. По факту обнаружения мобильного телефона также проводится проверка. Ответственность за нарушение закона ждёт не только отправителей посылок, но и их получателей.

 

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