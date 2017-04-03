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Участковый спас мужчину, пытавшегося покончить с собой

Вчера, 17:42
Участковый спас мужчину, пытавшегося покончить с собой
В Курске участковый спас мужчину, пытавшегося покончить с собой. Как пояснили в УМВД, молодой житель Сеймского округа злоупотреблял спиртными напитками. По словам родных, мысли о суициде появились у него после травмы, полученной в автомобильной аварии. Близкие и друзья всегда оказывались рядом, чтобы не допустить трагедию, но в тот день курянин остался один на несколько часов. Алкоголь спровоцировал развитие депрессии, и он попытался повеситься. Через несколько минут мужчину из петли вытащили вернувшиеся родственники. Они вызвали «скорую» и полицию. Когда на место происшествия на улицу Лучистая прибыл участковый Евгений Лунин, мужчина едва подавал признаки жизни. Полицейский оказал первую помощь: произвёл искусственную вентиляцию лёгких и непрямой массаж сердца. Прибывшая бригада медика увезла пациента в больницу. После нескольких часов в реанимации его состояние стабилизировалось. Врачи уверены, что своевременно оказанная доврачебная помощь позволила свести к минимуму риски для жизни пострадавшего. Полицейский навестил пациента в больнице. Мужчина поблагодарил его за спасение и пообещал начать новую жизнь. Через несколько дней пациент сможет покинуть больничную палату и вернуться домой. 

 

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