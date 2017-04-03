Власти Курска анонсировали продление отопительного сезона до следующей недели

Этот апрель останется в истории метеорологии если не самым холодным за десятки лет, то одним из самых непредсказуемых: после недавних +20 в Курске, например, на предстоящей неделе ожидаются ночные заморозки и снег, а днём синоптики не обещают выше 8 градусов тепла. В связи с этим в Администрации города решили не торопиться с окончанием отопительного сезона. Поэтому ориентировочно до начала следующей недели теплоснабжение жилых и всех прочих объектов в Курске будет обеспечиваться в обычном режиме.