В Курске состоится концерт с участием Василия Ланового

В Курской филармонии состоится концерт в рамках акции «Спасибо за верность, потомки!» с участием народного артиста СССР Василия Ланового. В основе программы – моноспектакль Ланового на тему Великой Отечественной. Василий Лановой воплотил в своих ролях тип настоящего русского офицера и олицетворяет собирательный образ поколения, победившего самую страшную войну. На примере его киногероев выросло не одно поколение защитников Отечества. В финале концертной программы– передача Василием Лановым организаторам концерта и ветеранам войны памятных именных портретов, книг и фотооткрыток всем зрителям. Встреча с народным артистом СССР состоится 23 апреля в филармонии, начало в 18 часов.