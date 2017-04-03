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В Курске состоится концерт с участием Василия Ланового

Сегодня, 08:09
В Курске состоится концерт с участием Василия Ланового
В Курской филармонии состоится концерт в рамках акции «Спасибо за верность, потомки!» с участием народного артиста СССР Василия Ланового. В основе программы – моноспектакль Ланового на тему Великой Отечественной. Василий Лановой воплотил в своих ролях тип настоящего русского офицера и олицетворяет собирательный образ поколения, победившего самую страшную войну. На примере его киногероев выросло не одно поколение защитников Отечества. В финале концертной программы– передача Василием Лановым организаторам концерта и ветеранам войны памятных именных портретов, книг и фотооткрыток всем зрителям. Встреча с народным артистом СССР состоится 23 апреля в филармонии, начало в 18 часов.

 

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