Курские библиотеки в «БиблиоНочь» устроят выставки, мини-зоопарки и мастер-классы

Курские библиотеки присоединятся к ежегодному фестивалю чтения «БиблиоНочь». Акция состоится 21 апреля, в этот раз она посвящена Году экологии в России. В курских библиотеках «БиблиоНочь» продлится с 6 до 9 вечера. В первую очередь предлагают досуг для детей и семей.

• Культурный центр семейного чтения досуга (пр-т Дружбы, 18) организует для детей и их родителей увлекательные экологические игры, конкурсы и викторины. Театрализованная программа «Не покидай свою планету» по мотивам сказки Антуана де Сент Экзюпери «Маленький принц» напомнит юным курянам о необходимости бережного отношения к окружающей среде.

Полюбоваться первозданной красотой природы участники «БиблиоНочи» смогут, посетив персональную выставку талантливого фотографа Сергея Здоровцова «И вечная природы красота». В рамках творческой встречи с самим автором гости мероприятия узнают о некоторых приемах и тонкостях процесса фотографирования, умении выбирать необычный сюжет.

• Центральная городская детская библиотека (ул. К. Либкнехта, 2) на время проведения «БиблиоНочи» превратится в познавательную интерактивную площадку. Юные куряне примут участие в мультимедийной эко-викторине «Знатоки природы», совершат виртуальную экскурсию по заповедным уголкам родного края, услышат записи с пением знаменитого курского соловья.

Привлечет внимание участников «БиблиоНочи» контактный мини-зоопарк, организованный детским эколого-биологическим центром. Для любителей рукоделия будет организован мастер-класс по скрапбукингу.

• Библиотека-филиал № 6 (ул. Парковая, 3-а) приглашает курян и гостей города провести вечер в эко-стиле «Есть в природе бесконечность», познакомиться с интересными экологическими фактами и датами, узнать, какими природными достопримечательностями славится курский край.

Гостей вечера ждёт мастер-класс по изготовлению фигурок птиц и животных из глины.

• библиотека-филиал № 10 (ул. Менделеева, 36) приглашает юных курян и гостей города совершить экологическое путешествие в волшебный мир леса, тайны которого помогут разгадать герои славянских мифов – Леший и Кикимора. Веселые сказочные персонажи проведут с юными участниками «Библионочи» подвижные игры и конкурсы: «Чей нос лучше?», «Кто чем поет?», помогут выполнить различные творческие задания экологической тематики.

Книжно-иллюстративная экспозиция «Живая краса курского края» представит материалы о красоте и многообразии окружающей среды, а также произведения о природе родного края известных писателей-земляков: Е.И. Носова, Н.Ю. Корнеева, А.Ф. Шитикова и других.

• библиотека-филиал № 11 им. Н.Ю. Корнеева (ул. Пигорева, 2) предлагает жителям и гостям города стать участниками экологических конкурсов и викторин, просмотра короткометражных фильмов о природе, побывать на чайной церемонии.

На протяжении всего вечера для участников «БиблиоНочи» будет работать мастерская аквагрима, где каждый желающий сможет получить яркий и уникальный экорисунок от профессионального художника.

Гостями вечера станут известные курские литераторы, которые прочтут свои произведения о природе.