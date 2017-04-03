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В Курске оштрафовали магазин за продажу разливного пива в многоэтажке

Сегодня, 08:02
В Курске оштрафовали магазин за продажу разливного пива в многоэтажке
В прокуратуру Курска поступило обращение местного жителя по вопросу незаконной розничной продажи пива на розлив в магазине, расположенном на первом этаже многоквартирного дома. Меж тем, региональное законодательство запрещает такую торговлю. Контролирующее ведомство потребовал у руководителя коммерческой организации устранить нарушения и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности. Кроме того, директор магазина привлечен к административной ответственности в виде штрафа в 5 тыс. руб. В прокуратуре отметили, что продажа разливного пива в многоквартирном доме прекращена.

 

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