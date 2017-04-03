Активисты предлагают ввести гарантии на ямочный ремонт дорог

По «убитым дорогам» Курска проехали федеральные активисты ОНФ. Жители нашего города активнее всех в России отмечают проблемные участки на интерактивной карте магистралей. Чтобы обратить внимание властей на ямы и канавы, нужно их сфотографировать и отправить эти доказательства на сайт проекта dorogi-onf.ru. Куряне отметили 271 проблемный участок в столице Соловьиного края, 37 - в районах. Из них 141 отрезок дорог – аварийный.

Как пояснил участник инспекции ОНФ "Карта убитых дорог" Дмитрий Цопов, «проект Общероссийского фронта «Карта убитых дорог» нужен для того, чтобы ремонтировать дороги с учетом мнения граждан. Такое ощущение иногда, что власти ездят не по тем дорогам. У нас есть региональные отделения, которые народные рейтинги доставят администрации и зададут вопрос - что с этими дорогами будет дальше, будут ли они включаться в планы ремонта. Как мы видим по опыту предыдущих городов, а мы проехали уже Южный федеральный округ, сейчас мы в Центральном федеральном округе, что многие дороги все-таки добавляются в планы ремонта, но так как планы на 2017 год уже утверждены, то приходится некоторые планы немного двигать. Но на тех дорогах, которые действительно требуют первоочередного ремонта, сейчас стараются проводить аварийный ямочный ремонт. Мы проехали достаточно много дорог, которые набрали максимальное количество голосов в Курске. Это Клыкова, Щепкина, Звездная, Малых, Сумская, Добролюбова, Литовская, Дружбы, Воробьева. На самом деле сразу скажу, что мы видим, что аварийный ямочный ремонт в общем-то проводится. Сколько он продержится - это другой вопрос». Также Дмитрий Цопов сообщил, что Курск - пока один из самых благополучных городов ЦФО из увиденных активистами. Однако проблем здесь тоже хватает. Так, например, никто никаких гарантий качества ямочного ремонта не предоставил - подчеркнул региональный координатор проекта «Карта убитых дорог» Борис Свиридов. «Есть информация от администрации Курска, что ямочный ремонт в городе завершен. Была отремонтирована по данным мэрии 161 улица. Самое грустное, что было сказано, что на ямочный ремонт, на который потрачены бюджетные деньги, не предусмотрены гарантийные обязательства. Вот это очень непонятно, и на какие документы они (представители администрации - прим. Ред.) ссылаются, тоже непонятно. Качество ямочного ремонта говорит о том, что деньги были потрачены зря. Опять-таки представители администрации сказали, что это промежуточный момент ремонта и будет проведен ремонт капитальный, но назвали не 161 отремонтированную улицу, а всего пять. Мы понимаем, что через короткий промежуток времени, к сожалению, опять автомобилистам Курска придется ездить по тем же ямам», - констатировал Свиридов.

И все же активисты направят властям рекомендацию -соблюдать федеральное законодательство и ввести в контракты пункт о гарантии не менее 3 лет на ямочный ремонт дорог.



