Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк принял активное участие во Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодежи

18 апреля 2017 года, г. Воронеж. Завершилась Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи 2017, генеральным партнером которой выступил Сбербанк. В прошлом году Центрально-Черноземный банк стал обладателем диплома активного участника от Министерства финансов РФ. В этом году Неделя была не менее насыщенной – во всех городах Черноземья прошли лекции, конкурсы, вебинары для школьников и студентов, познавательные экскурсии в подразделения банка. Всего около 45 мероприятий.





Только в Воронеже гостями Сбербанка стали более 500 школьников и студентов. Участники экскурсий посмотрели на работу дополнительного офиса № 9013/0161, побывали в Центре развития талантов, главном здании Центрально-Черноземного банка, дополнительном офисе формата «Сбербанк Первый» для VIP-клиентов и других подразделениях.





- Центрально-Черноземный банк традиционно участвует во Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодежи, - подчеркнула заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка, куратор блока «Финансы и развитие» Ирина Алименко. – Мы уделяем большое внимание повышению уровня финансовой грамотности населения, ведь большинство жителей региона – наши клиенты. Быть финансово грамотным в настоящее время очень важно, и это направление работы мы рассматриваем как свой профессиональный долг и социальную ответственность перед населением.





В этом году Всероссийскую неделю финансовой грамотности для детей и молодежи в Центральном Черноземье сопровождали интересные эксперименты. Так, учащиеся Школы будущего банкира взяли телевизионное интервью у сотрудников банка, пообщавшись с ними на тему финансов. А в дополнительном офисе №0161 работало специальное окно для детей и молодежи, в котором юные клиенты могли открыть дополнительную банковскую карту, прикреплённую к счету одного из родителей, или молодежную карту.





Кроме того, в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи воронежские ребята вместе с руководителем проекта «Школа будущего банкира» Ириной Ишмуратовой побывали в Мастерславле – детском городе мастеров, где проходило торжественное открытие Недели. «Банкирята» провели игру «Семейный бюджет», поделившись своими финансовыми знаниями с другими детьми.