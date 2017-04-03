Курский губернатор за год заработал менее 3 миллионов рублей

Опубликованы сведения о доходах губернатора Курской области Александра Михайлова за 2016 год. Всего он заработал около 2 млн. 830 тыс. рублей. Это на 700 тысяч рублей меньше, чем в 2015-ом. Курский губернатор владеет автомобилем «Тойота» и снегоболотоходом. Недвижимости в его собственности нет. Однако в пользовании главы региона находится жилой дом с хозяйственными строениями общей площадью 530 кв. метров. Супруга губернатора, Валентина Михайлова, в прошлом году имела совокупный доход около 417 тыс. рублей. Она владеет тремя земельными участками. Участок площадью 65 700 кв. метров - сельскохозяйственного назначения. Участок площадью почти 3 тысячи кв. метров предназначен для индивидуального жилищного строительства, а участок площадью 5 тысяч кв. метров - для ведения личного подсобного хозяйства. В собственности Валентины Михайловой есть жилой дом, а также дача, квартира площадью 80 "квадратов" и часть гаража-бокса. Всё имущество, которым владеет Валентина Михайлова, находится на территории России.