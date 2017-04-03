поиск по сайту
 

Курский губернатор за год заработал менее 3 миллионов рублей

Сегодня, 11:46
Курский губернатор за год заработал менее 3 миллионов рублей
Опубликованы сведения о доходах губернатора Курской области Александра Михайлова за 2016 год. Всего он заработал около 2 млн. 830 тыс. рублей. Это на 700 тысяч рублей меньше, чем в 2015-ом. Курский губернатор владеет автомобилем «Тойота» и снегоболотоходом. Недвижимости в его собственности нет. Однако в пользовании главы региона находится жилой дом с хозяйственными строениями общей площадью 530 кв. метров. Супруга губернатора, Валентина Михайлова, в прошлом году имела совокупный доход около 417 тыс. рублей. Она владеет тремя земельными участками. Участок площадью 65 700 кв. метров - сельскохозяйственного назначения. Участок площадью почти 3 тысячи кв. метров предназначен для индивидуального жилищного строительства, а участок площадью 5 тысяч кв. метров - для ведения личного подсобного хозяйства. В собственности Валентины Михайловой есть жилой дом, а также дача, квартира площадью 80 "квадратов" и часть гаража-бокса. Всё имущество, которым владеет Валентина Михайлова, находится на территории России.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама