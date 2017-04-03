В Курске столкнулись мотоцикл и учебный ЗИЛ

17 апреля в Курске произошли две аварии с участием двухколесного транспорта. По информации Госавтоинспекции, первое ДТП зафиксировано в 13:30 возле дома №8 по 3-му Шоссейному переулку. Здесь столкнулся мотоцикл под управлением 24-летнего водителя с учебным автомобилем ЗИЛ. За рулем грузовика сидел 19-летний ученик, он ехал вместе с инструктором со стороны Литовской по улице 3-я Песковская с правым поворотом на 3-й Шоссейный переулок. Травмы в аварии получил мотоциклист, его с ранением доставили в 4-ю городскую больницу.

Второе ДТП произошло примерно в 18:30 на пересечении улиц Цюрупы и Станционная. Здесь 17-летний водитель мопеда столкнулся со встречным автомобилем ВАЗ-2115. Ожидаемо, что пострадал несовершеннолетний водитель мопеда. Его госпитализировали.



