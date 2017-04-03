Завтра в Курске откроется международный конкурс камерного пения

Завтра в Курске откроется VI Международный конкурс камерного пения имени Георгия Свиридова. Торжества начнутся в 18 часов в филармонии. В концерте примут участие как лауреаты прошлых конкурсов, так и члены жюри в сопровождении симфонического оркестра.

Традиционно в конкурсе принимают участия сильнейшие представители вокальной школы России и зарубежных стран – это солисты оперных театров, театров оперы и балета, артисты филармоний, просто концертирующие музыканты. Наравне с профессиональными певцами в конкурсе принимают участия и студенты средних и высших учебных заведений культуры и искусства.

В этом году в конкурсе примут участие около 100 исполнителей из разных городов России, а также представители Монголии, Армении, Казахстана, Германии, Узбекистана, Молдовы, Китая, Украины и Белоруссии.

Состязания конкурсантов будет оценивать высокопрофессиональное жюри, мэтры вокального искусства, признанные во всем мире:

Александр Филиппович Ведерников (Москва, Россия), народный артист СССР, лауреат Государственных премий СССР.

Владимир Николаевич Минин (Москва, Россия), народный артист СССР, лауреат Государственных премий СССР, художественный руководитель и главный дирижер Московского государственного академического камерного хора;

Моторин Владимир Анатольевич (Москва, Россия), народный артист РФ, солист Государственного академического Большого театра России;

Зеленская Елена Эмильевна (Москва, Россия), народная артистка РФ, солистка Государственного академического Большого театра России;

Елена Павловна Савельева (Москва, Россия), заслуженная артистка России, профессор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, заместитель художественного руководителя Центра оперного пения Галины Вишневской;

Гай Лукаш (Вроцлав, Польша), директор Центра им.Падеревского, солист Вроцлавского оперного театра и Большого театра в Познани;

Герберт Герменшаузен (Хайдельберг, Германия), директор музыкального театра в Хайдельберге, художественный руководитель оперных фестивалей в Германии;

Давид Ригески (Милан, Италия), солист оперных театров Флоренции, Рима, Милана.

Конкурс проходит в три тура:

20 – 23 апреля – прослушивание I тура;

24 – 25 апреля – прослушивание II тура;

27 апреля – прослушивание III тура.

Все прослушивания будут проходить в актовом зале КГУ на II этаже главного корпуса. Начало прослушиваний в 10.00.

Торжественное закрытие конкурса, награждение Лауреатов и Гала-концерт пройдет 28 апреля в 18.00 в Курской филармонии.