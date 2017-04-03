Завтра в Курске откроется международный конкурс камерного пения
Сегодня, 12:24
Завтра в Курске откроется VI Международный конкурс камерного пения имени Георгия Свиридова. Торжества начнутся в 18 часов в филармонии. В концерте примут участие как лауреаты прошлых конкурсов, так и члены жюри в сопровождении симфонического оркестра.
Традиционно в конкурсе принимают участия сильнейшие представители вокальной школы России и зарубежных стран – это солисты оперных театров, театров оперы и балета, артисты филармоний, просто концертирующие музыканты. Наравне с профессиональными певцами в конкурсе принимают участия и студенты средних и высших учебных заведений культуры и искусства.
В этом году в конкурсе примут участие около 100 исполнителей из разных городов России, а также представители Монголии, Армении, Казахстана, Германии, Узбекистана, Молдовы, Китая, Украины и Белоруссии.
Состязания конкурсантов будет оценивать высокопрофессиональное жюри, мэтры вокального искусства, признанные во всем мире:
Александр Филиппович Ведерников (Москва, Россия), народный артист СССР, лауреат Государственных премий СССР.
Владимир Николаевич Минин (Москва, Россия), народный артист СССР, лауреат Государственных премий СССР, художественный руководитель и главный дирижер Московского государственного академического камерного хора;
Моторин Владимир Анатольевич (Москва, Россия), народный артист РФ, солист Государственного академического Большого театра России;
Зеленская Елена Эмильевна (Москва, Россия), народная артистка РФ, солистка Государственного академического Большого театра России;
Елена Павловна Савельева (Москва, Россия), заслуженная артистка России, профессор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, заместитель художественного руководителя Центра оперного пения Галины Вишневской;
Гай Лукаш (Вроцлав, Польша), директор Центра им.Падеревского, солист Вроцлавского оперного театра и Большого театра в Познани;
Герберт Герменшаузен (Хайдельберг, Германия), директор музыкального театра в Хайдельберге, художественный руководитель оперных фестивалей в Германии;
Давид Ригески (Милан, Италия), солист оперных театров Флоренции, Рима, Милана.
Конкурс проходит в три тура:
20 – 23 апреля – прослушивание I тура;
24 – 25 апреля – прослушивание II тура;
27 апреля – прослушивание III тура.
Все прослушивания будут проходить в актовом зале КГУ на II этаже главного корпуса. Начало прослушиваний в 10.00.
Торжественное закрытие конкурса, награждение Лауреатов и Гала-концерт пройдет 28 апреля в 18.00 в Курской филармонии.