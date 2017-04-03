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В Курской области прогнозируют мокрый снег и метель

Сегодня, 13:25
В Курской области прогнозируют мокрый снег и метель
Курское МЧС распространило предупреждение об ухудшении погодных условий. Их следует ожидать с 9 часов сегодняшнего вечера - следует из прогноза Гидрометцентра. Ночью местами небольшой, в отдельных районах умеренный сне. Завтра же утром и днем на западе Курской области возможны сильные осадки в виде мокрого снега. В некоторых районах метель, на дорогах гололедица и снежные заносы. Порывы ветра до 20 м/с. Сегодня ночью ожидаются заморозки до -4 градусов. Курян, особенно автомобилистов, призывают быть осторожными и внимательными. Держаться подальше от шатких конструкций и деревьев. 

 

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