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Более 140 курян пострадали от укусов клещей

Сегодня, 13:41
Более 140 курян пострадали от укусов клещей
От укусов клещей пострадали более 140 курян, около трети из них это дети - сообщили в Роспотребнадзоре. Специалисты исследовали 75 клещей, в 23 случаях установлено наличие возбудителей иксодового клещевого боррелиоза, в 5 – гранулоцитарного анаплазмоза человека. То есть около трети клещей - переносчики заболеваний. В санитарном ведомстве подчеркнули, что присосавшихся к телу насекомых следует удалить как можно быстрее. Тогда меньше вероятность того, что в кровь попадет возбудитель опасной болезни. Лучше всего обратиться к специалистам и сдать клеща на исследование. В Курской области этим занимается лаборатория регионального центра гигиены и эпидемиологии по адресу: Курск, улица Почтовая, 3.

 

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