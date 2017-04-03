Более 140 курян пострадали от укусов клещей

От укусов клещей пострадали более 140 курян, около трети из них это дети - сообщили в Роспотребнадзоре. Специалисты исследовали 75 клещей, в 23 случаях установлено наличие возбудителей иксодового клещевого боррелиоза, в 5 – гранулоцитарного анаплазмоза человека. То есть около трети клещей - переносчики заболеваний. В санитарном ведомстве подчеркнули, что присосавшихся к телу насекомых следует удалить как можно быстрее. Тогда меньше вероятность того, что в кровь попадет возбудитель опасной болезни. Лучше всего обратиться к специалистам и сдать клеща на исследование. В Курской области этим занимается лаборатория регионального центра гигиены и эпидемиологии по адресу: Курск, улица Почтовая, 3.



