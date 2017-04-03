Курскэнерго в преддверии Дня Победы реализует ряд социально-значимых проектов

Работники филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» готовятся к празднованию Дня Победы. В преддверии памятной даты энергетики реализуют на территории региона ряд историко-патриотических и социальных проектов.

Наиболее масштабным из них является проект МРСК Центра «Я помню, я горжусь», цель которого – воспитать у подрастающего поколения чувства гордости за свою историю, свой народ и свою Родину. В рамках него дети работников Курскэнерго, учащиеся 1- 6 классов, написали письма благодарности прадедам-победителям, а затем сделали из них журавликов, как символ мира и в память обо всех павших во время Великой Отечественной войны. Финальная часть акции прошла на мемориальном комплексе «Курская дуга», у памятника Неизвестному солдату. Прикрепив бумажных птиц к воздушным шарам, ребята выпустили их в небо под песню «Журавли», которую исполнил работник Курскэнерго, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств Дмитрий Побеленко.

Представители Совета ветеранов, Совета молодежи, профсоюзного комитета Курскэнерго, общественных организаций Поныровского района Курской области высадили в поселке Поныри на северном фасе Курской дуги березы на «Аллее энергетиков» на въезде в поселок Поныри - место ожесточенных сражений в 1943 году и туи на «Аллее героев». Аллеи были заложены ранее в рамках проектов МРСК Центра «Сохраним энергию леса» и «История одного подвига».

Предметом заботы энергетиков являются и существующие памятники. В Медвенском районе работники Курскэнерго в преддверии Дня Победы проведут уборку памятника легендарному летчику, трижды Герою Советского Союза Ивану Кожедубу. Памятник установлен на месте расположения военного аэродрома 240 истребительского полка. В Солнцевском районе – облагородят памятник «Неизвестному герою», уберут прилегающую к памятнику территорию, окрасят свежей краской металлические конструкции. В общей сложности к празднику в местах, где шли бои, сотрудники филиала осуществят благоустройство и приведут в порядок более 30 захоронений советских воинов.

«Мы бесконечно благодарны ветеранам, тем, кто не вернулся с войны, за их подвиг и конкретными делами хотим доказать поколению победителей, что помним, чтим и ценим их вклад в Победу», - отметил директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» Александр Рудневский».



