Завтра на КЗТЗ и Северо-Западе отключат холодную воду

Завтра, 20 апреля, значительная часть Курска на день останется без холодной воды.

Как сообщили в "Водоканале", в четверг с 8 утра до 8 вечера будет прекращена подача холодной воды в микрорайон КЗТЗ, на улицу 50 лет Октября с прилегающими, Суворовские переулки, улицы Бойцов 9 Дивизии, Звездная, проспект Клыкова, ряд домов Майского бульвара, проспектов Хрущева, Дружбы, Энтузиастов. В зону отключения попали также улицы Студенческая, Запольная, Фатежские, Большевиков, Энгельса, Литовская, Дзержинского, Красной Армии, Пионеров. Будет снижено давление в сетях водопровода в Северо-западном микрорайоне. Курянам рекомендуют сделать запас воды.

Справки по телефону 70-06-14.



