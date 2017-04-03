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Полицейские задержали грабителя ювелирных магазинов Курска

Сегодня, 15:46
Полицейские задержали грабителя ювелирных магазинов Курска
Курские полицейские задержали подозреваемого в серии грабежей. Все преступления он совершил за несколько дней одним способом, а в качестве объекта выбирал ювелирные магазины. Мужчина просил продавца подобрать украшение. Когда девушка отходила за очередным товаром, злоумышленник похищал золото, причем выбирал самые дорогие товары, и убегал. Сумма похищенного в одном из магазинов Курска - около ста тысяч рублей. Затем налетчик отправился на криминальные гастроли в Железногорск. Попытку грабежа предотвратили полицейские. Прибывший наряд по ориентировке задержал злоумышленника и изъял похищенное. На счету задержанного 5 грабежей в Курске и Железногорске. 34-летний курянин ранее был судим за аналогичные преступления и освободился из тюрьмы в прошлом году. Ведется следствие. До суда мужчина арестован.

 

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