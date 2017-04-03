В Курской области начинается трехдневная тренировка спасателей

С 19 по 21 апреля МЧС проводит Всероссийскую тренировку по ликвидации последствий сезонных рисков. Не обойдут стороной учения и Курскую область. В нашем регионе будут тренироваться устранять последствия лесных пожаров и подтоплений после ливней. Также проверят готовность экстренных служб к реагированию на ЧС. Особое внимание уделят вопросам оповещения населения, работе пунктов временного размещения и взаимодействию всех служб.

Курское МЧС предупреждает: по территории региона в ближайшие три дня будет передвигаться спецтехника. Население просят сохранять спокойствие.