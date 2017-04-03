поиск по сайту
 

В Курской области начинается трехдневная тренировка спасателей

Сегодня, 08:20
В Курской области начинается трехдневная тренировка спасателей
С 19 по 21 апреля МЧС проводит Всероссийскую тренировку по ликвидации последствий сезонных рисков. Не обойдут стороной учения и Курскую область. В нашем регионе будут тренироваться устранять последствия лесных пожаров и подтоплений после ливней. Также проверят готовность экстренных служб к реагированию на ЧС. Особое внимание уделят вопросам оповещения населения, работе пунктов временного размещения и взаимодействию всех служб.
Курское МЧС предупреждает: по территории региона в ближайшие три дня будет передвигаться спецтехника. Население просят сохранять спокойствие.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама