В День Победы геймеры устроят автопробег

Игроки онлайн-игры «World of Tanks» («Мир танков») организуют автопробег в честь 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. «Танкистам» предлагают временно покинуть виртуальный мир и колонной проехать по местам боевой славы – в память о тех, кто проливал свою кровь на Курской Дуге. Автопробег запланирован на 9 мая. По предварительной информации, он пройдет маршруту «Курск-Поныри-Ольховатка-Тепловские высоты-М2-Курск». Участники преодолеют около 250 километров. По словам организаторов, приветствуется снаряжение автомобилей под тематику автопробега или игры. В программе по традиции — возложение цветов к памятникам и встречи с ветеранами.