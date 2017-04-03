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В День Победы геймеры устроят автопробег

Сегодня, 08:04
В День Победы геймеры устроят автопробег
Игроки онлайн-игры «World of Tanks» («Мир танков») организуют автопробег в честь 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. «Танкистам» предлагают временно покинуть виртуальный мир и колонной проехать по местам боевой славы – в память о тех, кто проливал свою кровь на Курской Дуге. Автопробег запланирован на 9 мая. По предварительной информации, он пройдет маршруту «Курск-Поныри-Ольховатка-Тепловские высоты-М2-Курск». Участники преодолеют около 250 километров. По словам организаторов, приветствуется снаряжение автомобилей под тематику автопробега или игры. В программе по традиции — возложение цветов к памятникам и встречи с ветеранами.

 

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