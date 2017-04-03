В Курске выбрали «Учителя года»

В Курске чествовали победителей городских конкурсов профмастерства среди педагогов. В этом году за победу и приличную прибавку к зарплате сражался 51 человек. В категории «Учитель года 2017» триумфатором оказалась учитель начальных классов Ирина Дмитриева из гимназии №25, в категории «Воспитатель года» - Ирина Тараева из 54-го детсада, в конкурсе «Сердце отдаю детям» - Юлия Иванова из Дворца детского творчества, а в категории «Самый классный – классный» лучше всех себя показала Елена Селютина из школы №15.















