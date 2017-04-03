поиск по сайту
 

В Курске выбрали «Учителя года»

Сегодня, 08:07
В Курске выбрали «Учителя года»
В Курске чествовали победителей городских конкурсов профмастерства среди педагогов. В этом году за победу и приличную прибавку к зарплате сражался 51 человек. В категории «Учитель года 2017» триумфатором оказалась учитель начальных классов Ирина Дмитриева из гимназии №25, в категории «Воспитатель года» - Ирина Тараева из 54-го детсада, в конкурсе «Сердце отдаю детям» - Юлия Иванова из Дворца детского творчества, а в категории «Самый классный – классный» лучше всех себя показала Елена Селютина из школы №15.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама