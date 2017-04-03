поиск по сайту
 

В Курске благоустроят парк имени Дзержинского

Сегодня, 08:07
В Курске благоустроят парк имени Дзержинского
Продолжается сбор заявок от курян, желающих принять участие в программе по благоустройству дворов. Он продлится до 5 мая. Курская область на благоустройство дворов и парков получила из федерального бюджета 205 миллионов рублей. Еще 48 миллионов добавили из региональной казны, 27 - из муниципальных. В комитет ЖКХ Курска уже поступило более 50 заявок на ремонт дворов. Помимо этого, федеральные средства направят на приведение в порядок зеленых зон. В первую очередь это парк имени Дзержинского, также облагородят скверы на улице Студенческая и Льговском повороте.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама