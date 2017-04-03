В Курске благоустроят парк имени Дзержинского

Продолжается сбор заявок от курян, желающих принять участие в программе по благоустройству дворов. Он продлится до 5 мая. Курская область на благоустройство дворов и парков получила из федерального бюджета 205 миллионов рублей. Еще 48 миллионов добавили из региональной казны, 27 - из муниципальных. В комитет ЖКХ Курска уже поступило более 50 заявок на ремонт дворов. Помимо этого, федеральные средства направят на приведение в порядок зеленых зон. В первую очередь это парк имени Дзержинского, также облагородят скверы на улице Студенческая и Льговском повороте.