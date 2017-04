"Час независимой музыки" с Алексеем Ивановым

В ночь со вторника на среду на радио Курс в «Часе независимой музыки» Алексея Иванова прозвучит компиляция «Indie-Shoegazing Rarics’90-s»





Playlist





1. Candle - No Eyes (Beginning Blue (EP)’1992)





2. The Suncharms - Spaceship (Tranquil Day (EP)’1991)





3. JPS Experience - Into You (Bleeding Star’1993)





4. Buford - Pedal On (Buford 7 '' ’1996)





5. Majesty Crush - No. 1 Fan (Love 15’1993)





6. Aspidistra - Stunned (Sunrise (EP)’1991)





7. Sweet Jesus - Sindy Makes Believe (Real Babe (EP)’1992)





8. Edsel Auctioneer - Our New Skin (Voice of the Harolds (EP)’1990)





9. Bivouac - ABC (ABC 7 '' ‘1992)





10. Ultracherry Violet - Mexico Song (I Fall To Pieces’1994)





11. Cherry Forever - Spook (Headstrong (EP)’1992)





12. Kill Sybil – Lucky (Kill Sybil’1993)





13. COLM - Caprice Classic (Serum’1993)





14. Wash - Drivel (Demo’1991)





15. Teenage Filmstars - Kaleidoscope (Star’1992)





16. Shiny Gnomes - It's All Here (MC Creatrix’1994)





17. Alison's Halo - Chime (Eyedazzler 1992-1996)





18. Eliminator Jr. - Byrd (Eliminator Jr. (EP)’1993)





19. Drop - Mirrored (Within and Beyond’1991)





20. Bailter Space - Begin (Robot World’1993)





21. Jupiter - Leave The Ground (Arum’1992)





22. Salome - Dead Princess (a.m.’2000)





23. KG - Magic Johnson (Candy Loves Me So’1993)





24. Capsule Giants - Sometimes It Snows In July (Starship Troopers In The Dark’1996)





25. Snapper - Pop Your Top (Shotgun Blossom’1990)





26. Ultra Cindy - Crinoline (The Mermaid's Parade’1994)





27. In One - Used and Abused (Ascension’1994)





28. Jane From Occupied Europe - Drift 13 (Coloursound’1991)





29. Jupiter Sun - Accelerate (Jupiter Sun 12" ‘1994)





30. Twenty Four Gone - Straight In My Eyes (24 Gone’1991)





31. Rotator Cuff - Alfa Romeo (Rotator Cuff 7''’1995)





32. Stillmotion - The Fall (The Fall 7" ‘1992)





33. Inner Sleeve – Smile (Looking Up (comp)’2000)