Центрально-Черноземный банк выдает пенсионерам все больше карт «Активный возраст»

19 апреля 2017 года, г. Воронеж. Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк за 2016 год выдал пенсионерам 247 тысяч карт «Социальная». Теперь они получили название «Активный возраст».

Эта дебетовая карта позволяет держателю значительно экономить время. С помощью карт «Активный возраст» в любом ближайшем терминале можно оплатить, например, и коммунальные услуги, и услуги связи, сделать или получить денежный перевод.

– С картой «Активный возраст» нашим пенсионерам больше не нужно каждый месяц приходить за пенсией в отделение банка - она будет регулярно и вовремя поступать на карту, - отмечает заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Александр Закурдаев. - Причём, с этой картой человек больше не зависит от графика работы этого, да и любого другого отделения – снять пенсию можно в любом ближайшем банкомате Сбербанка в любое удобное для него время.

Выпуск и обслуживание карты «Активный возраст» для пенсионеров бесплатны, как и все операции по ней. При этом, владельцы «пластика» могут и преумножать свои доходы, ежеквартально получая процент от банка за сохранение средств на карте.

Кроме того, по карте «Активный возраст» целый ряд аптек, продуктовых магазинов, служб услуг предоставляют дисконтные скидки. Причём, чтобы получить скидку, теперь достаточно расплатиться за покупку этой картой.

– По «Социальной» карте пенсионерам сегодня доступны не только скидки, но и возможность получать приличные бонусы, - подчеркивает Александр Владимирович. – Ведь держатель банковской карты Сбербанка автоматически становится участником программы «Спасибо от Сбербанка». И теперь при каждой покупке, совершённой по карте «Активный возраст», на ней накапливаются бонусы СПАСИБО, которые обмениваются на скидки в магазинах-партнерах. А один бонус СПАСИБО равен одному рублю.

В Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк отметили и предельно простое оформление карты «Активный возраст» – для этого всего лишь нужно прийти в ближайшее отделение банка с паспортом и пенсионным удостоверением или обратиться к консультанту Сбербанка, находящемуся в клиентской службе ПФР.